Aprehendido por resistencia a la autoridad

23 agosto, 2025 0

En el marco de los habituales operativos de rutina de control de tránsito, este viernes en horas nocturnas, personal policial de la Comisaría Primera de Tres arroyos, juntamente con Caballería, se produjo un hecho que terminó con la aprehensión de un sujeto por “Resistencia a la autoridad agravada”.

Los uniformados procedieron a detener la marcha de un ciclomotor de 110 cc., al mando de Ascensio Leandro Larroca, de 39 años, sobre quien pesaba un pedido de captura activa por parte del Tribunal Criminal de Tres Arroyos. Ante tal situación se lo condujo a la seccional policial, a los fines legales, y se corroboró en el lugar que el pedido no estaba vigente ya que se habían dado los pasos correspondientes.

Sin justificativo alguno, el sujeto se tornó agresivo, empujando a los agentes con la intención de agredirlos con golpes de puño, por lo que fue reducido y finalmente aprehendido.

Se giraron actuaciones a la UFIJ 17, a cargo del Dr. Gabriel Lopazzo.

