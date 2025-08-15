Aprehendido por violencia de género

15 agosto, 2025 0

Un hombre de 38 años fue aprehendido este viernes en Tres Arroyos luego de agredir físicamente a su pareja, una mujer de 43 años, provocándole lesiones de carácter leve.

El hecho ocurrió cerca de las 11:00 en una vivienda ubicada en calle 12 de Octubre al 1100. Según informaron fuentes policiales, el sujeto le propinó golpes de puño en el rostro a la víctima, lo que motivó la intervención de personal de la Estación de Policía Comunal junto al Escuadrón de Caballería local.

Tras la aprehensión, se activaron los protocolos establecidos para casos de violencia de género. La mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió asistencia y contención, además de brindar declaración testimonial.

La causa fue caratulada como “Lesiones Leves Agravadas por el Vínculo” e “Infracción a la Ley 12.569”, con intervención de la UFIJ N.º 6.

Volver