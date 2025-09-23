Aprehendido tras fuga y resistencia en control policial

Un joven de 19 años fue aprehendido en la noche del lunes, luego de evadir un control policial y protagonizar una persecución a bordo de una motocicleta Zanella 110 cc.

El hecho se inició en Avenida Caseros al 800, cuando personal de la Comisaría Primera intentó identificar al conductor, quien hizo caso omiso a la orden de detenerse y emprendió la fuga realizando maniobras peligrosas que pusieron en riesgo su integridad y la de terceros.

Tras varias cuadras de persecución, el joven fue interceptado en Avenida Ameghino al 1100 por efectivos de la Comisaría Primera y el Cuerpo de Caballería. Allí, el conductor ofreció resistencia e intentó agredir a los uniformados, pero fue reducido y trasladado a la sede policial.

Se iniciaron actuaciones por desobediencia, resistencia a la autoridad e infracción al artículo 193 bis del Código Penal, con intervención de la UFI N.º 17.

La moto fue secuestrada por carecer de documentación y quedó a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

