Aprehendidos en Reta: La dueña de casa dijo que quedaron libres luego de una mediación

Varias personas fueron aprehendidas y luego liberadas en la localidad de Reta, luego que se constatara una violación de domicilio a través de las cámaras de seguridad de la vivienda. Al parecer, un conflicto económico entre partes terminó en esta situación.

La Propietaria de la casa, Daniela Di Consoli contó desde la ciudad de Mercedes donde viven, que “nosotros contratamos a una persona de Mar del Plata, José Luis Muñoz, hacemos un contrato de obra en el cual la vivienda debería haber sido terminada en septiembre y no se cumplió. En octubre nos volvimos a encontrar con este hombre, al cual le entregamos más dinero y él después abandonó la obra. Ante la situación volvimos a Reta, contratamos a otras personas de la localidad y avanzamos un poco más para poder usarla en el verano.

Traté de ubicarlo a este señor, porque pensé que le había pasado algo, pero luego, hablando con el hijo, me dijo que su padre era un chanta, así que esto fue una estafa. El martes 14, este señor entra a mi casa por una ventana, yo veo por las cámaras de seguridad la situación y enseguida me comunico con la Policía en Reta. La Policía llega de inmediato y los agarra fuera de la casa, y con los datos que les aportamos, las cinco personas de Mar del Plata, fueron demoradas y trasladadas a la Comisaría, la Policía de Reta actuó muy bien y las autoridades judiciales de Tres Arroyos nos atendieron y resolvieron todo muy bien. Nos enamoramos de Reta hace cuatro años y elegimos ese lugar para descanso familiar”. La mujer dijo que recuperaron los pocos elementos que les habían sustraído, y que llegaron a una mediación con las cinco personas, los cuales tuvieron que hacer un aporte económico para el Hogar Frutillitas, para recuperar la libertad.

