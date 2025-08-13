Presos por resistirse a la autoridad durante una pelea vecinal

13 agosto, 2025 2.781

En la madrugada de este miércoles, alrededor de las 03:15 horas, personal de la Estación Policía de Seguridad Comunal de Tres Arroyos intervino en una violenta confrontación vecinal registrada en la calle Fray Luis Beltrán al 200.

Según informaron fuentes policiales, varios llamados al 911 alertaron sobre una pelea entre grupos antagónicos motivada por problemas de vieja data. Al llegar, los efectivos intentaron calmar la situación, pero dos hombres, de 35 y 34 años, reaccionaron de forma agresiva contra los uniformados, intentando golpearlos con puños y patadas.

A pesar de la resistencia, los policías lograron reducirlos utilizando la fuerza mínima indispensable, evitando lesiones a los presentes. Ambos sujetos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la UFIJ N.º 16, acusados del delito de resistencia a la autoridad.

