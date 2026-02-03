Aprehensión de un hombre y secuestro de marihuana

El lunes por la tarde, en el marco de los operativos para fortalecer el orden publico y brindar seguridad a los vecinos, se llevo a cabo la aprehensión de un hombre de 33 años que quiso evadir un control cuando manejaba su Renault 12 (color azul) y tras ello fue identificado metros mas adelante, procediendo a secuestrar entre sus pertenencias un envoltorio que llevaba 48 gramos de marihuana (constatado después del test orientativo).

Además, se encontraba acompañado de un menor de 17 años donde también ofreció resistencia al control.

El rodado quedo secuestrado por falta de documentación con intervención del Juzgado de Faltas Municipal, mientras que el menor fue restituido a sus progenitores.

Se labraron actuaciones prevencionales por el delito de Desobediencia, Resistencia a la Autoridad, e Inf. Ley 23737 con intervención de la UFIJ Nº 4 del FRPJ, a cargo de la Dra. Vizollini y de la UFIJ Nº 13 local.

