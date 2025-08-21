Aprehensión por robo de batería

21 agosto, 2025 0

En la madrugada de este jueves, alrededor de las 03:00, personal de la Comisaría Primera de Tres Arroyos, detuvo a un joven de 24 años identificado como Albertino Benjamín Farías, acusado de robo en grado de tentativa.

El hecho ocurrió en calle Azcuénaga al 700, cuando efectivos de la Patrulla Urbana, dependiente de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad, observaron a un individuo vestido de negro intentando sustraer la batería de un camión marca KIA, propiedad de un vecino de 61 años.

Al percatarse de la presencia de los agentes municipales, el sospechoso abandonó la batería y se dio a la fuga corriendo. Fue perseguido por la Patrulla Urbana, que avisó a la Policía, logrando interceptarlo finalmente en Reconquista al 1000.

Durante la investigación se estableció que, para cometer el hecho, el hombre había cortado los cables del rodado utilizando un alicate, herramienta que fue secuestrada en el lugar.

El detenido quedó imputado por robo en grado de tentativa, con intervención de la UFIJ N° 17.

Desde la Secretaría de Seguridad remarcaron la importancia del trabajo coordinado entre la Policía y la Patrulla Urbana, lo que permitió frustrar el ilícito y garantizar mayor protección a los vecinos.

