Apresaron al agresor del crimen de Pringles

1 febrero, 2026

3.785
Apresaron al agresor del crimen de Pringles

Carlos Alberto Lazarte, de 70 años fue quien asesinó en Coronel Pringles de un disparo este domingo, con una escopeta calibre 16, a su vecino Diego González de 40 , “por una discusión del momento”, según citan medios informativos pringlenses.

El crimen se produjo por una discusión y en ese contexto, Lazarte efectúa el disparo que impactó en el tórax de la víctima.
La policía preservó el lugar del hecho y la causa a cargo de la Fiscalía 5, fue caratulada como “Homicidio esclarecido”, ya que se secuestró el arma y el asesino está preso.

Apresaron al agresor del crimen de Pringles
Apresaron al agresor del crimen de Pringles