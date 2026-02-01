Apresaron al agresor del crimen de Pringles

1 febrero, 2026 3.785

Carlos Alberto Lazarte, de 70 años fue quien asesinó en Coronel Pringles de un disparo este domingo, con una escopeta calibre 16, a su vecino Diego González de 40 , “por una discusión del momento”, según citan medios informativos pringlenses.

El crimen se produjo por una discusión y en ese contexto, Lazarte efectúa el disparo que impactó en el tórax de la víctima.

La policía preservó el lugar del hecho y la causa a cargo de la Fiscalía 5, fue caratulada como “Homicidio esclarecido”, ya que se secuestró el arma y el asesino está preso.

