Apuñalaron a un menor en el Parque Cabañas

14 octubre, 2024 0

Un joven de 17 años fue herido de arma blanca por otro de edad similar (no se sabe si ya había cumplido los 18 o no) en el trascurso de una pelea registrada el domingo en el Parque Municipal Angel López Cabañas.

Quien había recibido el puntazo fue trasladado al Hospital, donde tras unas horas de observación fue dado de alta, porque las heridas eran leves.

Se desconoce la suerte del atacante.

No hay certeza de los motivos de la diferencia, pero trascendió que fue la disputa por una mujer.

Volver