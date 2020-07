Aranzábal: “Nos llena de orgullo tener personal que es destacado por la justicia”

9 julio, 2020 Leido: 193

El comisario inspector Hernán Aranzábal manifestó por LU 24 que “nos llena de orgullo tener personal que es destacado por la justicia”, al referirse a la investigación por el robo a un productor de General La Madrid, por el que se realizaron allanamientos con resultados positivos en nuestra ciudad y Coronel Pringles.

El ex jefe de la Policía Comunal de Tres Arroyos está a cargo desde hace casi tres meses la Coordinadora Rural de Olavarría y su jurisdicción abarca a 11 distritos: Benito Juárez, Tandil, Rauch, Las Flores, Bolívar, Tapalqué, Azul, General Alvear, General La Madrid y Laprida, además de Olavarría.

“Nos llena de orgullo tener personal que es destacado por la justicia, nuestro trabajo suele ser injusto ya que son los menos los que lo reconocen”, sostuvo.

Asimismo hizo hincapié en la capacitación que se lleva adelante constantemente y destacó “el valor de los buenos policías que trabajan”.

“Hemos tenido delitos pero en todos los que tuvimos allanamos y secuestramos algo, como mucha carne vacuna. Logramos bajarlo. Acá se trabaja mucho en la zona rural”, explicó sobre su tarea.

“Yo no era un delincuente, fue lo peor que me pasó en la vida”

Aranzábal estuvo diez meses en disponibilidad tras ser relevado de su cargo en Tres Arroyos por estar sospechado de “liberar zonas”. En este sentido, reveló que “fue lo peor que me pasó en la vida, que se me acusara de algo, que a alguien se le ocurrió pensar que podía llegar a tener participación en cosas que no eran”.

“Yo me puse a disposición, dejé mi teléfono celular por si lo querían ver. El tiempo me dio la razón. Yo no era un delincuente, no tenía nada que ver con los “techeros”. Yo trabajé muchísimo y la gente que estaba conmigo también. No digo que no haya policías malos, seguramente debe haber muchos y en ese caso la justicia tiene que investigarlos. Tal es así que a quien nos llevó a permanecer en disponibilidad le están efectuando un proceso porque no debe haber hecho bien las cosas”, expresó.

“Soy de pueblo chico, General Alvear, y el comentario es grande, la padecí: a mi papá le decía que no tenía nada que ver. Es de esos viejos duros que me expresaba que no me había preparado para hacer esas cosas”.

“El de arriba todo lo ve y se me dio la oportunidad de volver a trabajar, cuando no me la daba nadie. El comisario general sabe cómo trabajo. Al salir de la disponibilidad es muy difícil volver a reinsertarse. Puedo ver a mis hijas y mis viejos a la cara, eso me da paz”, concluyó.

Cabe recordar que finalmente la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense archivó el expediente en el que eran investigados ex jefes policiales de Tres Arroyos, entre ellos Aranzábal.

