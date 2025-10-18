Ardió camioneta en Ruta 85 a 15 km de Coronel Pringles

Este viernes, un desperfecto electromecánico en una camioneta que circulaba por la Ruta 85, fue el motivo por el cual el rodado se prendió fuego, siendo el saldo material de pérdidas totales.

De acuerdo con información publicada por El Diario de Pringles, el hecho ocurrió pasadas las 17 horas de este viernes y, de acuerdo con la información suministrada por el conductor Roberto Martín, del rodado comenzó a salir humo por el capot, situación que hizo parar la marcha en la banquina, y en esa circunstancia fue que, al querer revisar el vehículo, tomó fuego con mayor intensidad, y aunque se solicitó la inmediata presencia de los bomberos, el foco ígneo fue incontrolable.

La Fiat Toro, propiedad del vecino pringlense quedó completamente calcinada en su parte frontal, extendiéndose el fuego hacia el interior del habitáculo y la parte trasera. No se registraron personas heridas ni otros vehículos involucrados.

Fuente y fotos: El Diario de Pringles



