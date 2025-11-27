Ardió chimenea en local gastronómico del centro

Bomberos Voluntarios concurrieron a Avenida Moreno al 100, donde se ubica el edificio de la Sociedad Italiana, a raíz de un llamado que daba cuenta de una densa columna de humo que se observaba en el lugar.

Arribada la dotación, se comprobó que no afectaba plenamente a las instalaciones de la entidad peninsular, sino que era producto del incendio de una chimenea de un local existente dentro de ese edificio que se encuentra alquilado a un comercio gastronómico.

La presencia bomberil causó gran inquietud entre la gente que transitaba por el centro de la ciudad, y se llegó a ver incluso al intendente Pablo Garate junto al Coordinador de Seguridad Martín Legarreta que acudieron a ver la acción de los servidores públicos e interesarse en el tema.

