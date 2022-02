Ardió un vehículo en Isabel La Católica y Azcuénaga (video)

26 febrero, 2022 Leido: 3195

Por causas que se desconocen, un automóvil Renault 11 tomó fuego y rápidamente las pérdidas fueron totales. El dueño del rodado, también es propietario de la calesita que está emplazada en la Plaza del Árbol y contó que “veníamos con mi viejo para arreglar algunas cosas de la calesita, el auto venía fallando pero no pensé que pasaría esto. Yo me bajé del vehículo e instintivamente hice lo mismo con mi viejo, sino no sé qué hubiera pasado realmente. Agradezco a todos los vecinos, la gente del supermercado, a todos por ayudarme, y a los bomberos también, lo que puedo decir que tengo una gran amargura porque hace poco compramos el auto con mucho esfuerzo”, dijo Luciano Zarza.



Volver