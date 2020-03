Asaltan a mujer en plena calle y le roban el celular

12 marzo, 2020 Leido: 172

Una mujer denunció que el miércoles a las 21 horas, delincuentes la apuntaron y le robaron el celular en calle Lavalle, casi llegando Plaza España.



La damnificada realizó la denuncia en la Estación policial pero no refirió un elemento preciso con el que fue asaltada, ya que no alcanzó a ver qué tenía el malviviente.

“Tengan cuidado, y no usen celular en la calle de noche. Así estamos Tres Arroyos”, escribió la victima a través de redes sociales.

Se iniciaron actuaciones en la Fiscalía por Robo con intimidación.

