Asaltaron a mano armada un comercio en Larrea 460

1 septiembre, 2021 Leido: 761



Tres delincuentes, a mano armada, perpetraron anoche un asalto en el comercio ubicado en Larrea 460, dedicado a la venta de panificados y productos de almacén, se llevaron “un poco de plata y golosinas”, según dijo a LU 24 la propietaria, Diana Reguito.

“Fue anoche, casi al cierre. Lamentablemente pasaron tres pibes y entraron, me acorralaron con un arma, se llevaron un poco de plata y golosinas. El gran susto me lo di, nunca me había pasado”, lamentó.

Relató que “me pedían más plata y yo les decía que no tenía. Cuando están acorralándote a 10 centímetros con un arma ya tu corazón estalla de otra manera”.

“Estaba con mi nietita de 9 años y tengo otro nieto de 13 años que vio que me estaban amenazando, salió corriendo y llamó a su mamá que estaba adentro. Ahí salieron mi nuera y su hermano y simplemente se los dijo que no había plata”, agregó

“Fue cuestión de segundos. Lo mío fue una pasada, me vieron sola pero no cualquiera sale con un arma en el bolsillo”, sostuvo.

Finalmente, Reguito informó que radicó la denuncia en la Comisaría “para que se vea lo que pasa y proteger a otros”.

