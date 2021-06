Asaltaron a una mujer cuando salía de su casa: le robaron 20.000 pesos

En la mañana de este martes, María Eliana Martínez de 33 años fue asaltada por un hombre cuando se retiraba de su domicilio, ubicado en calle Bolivia al 900. “Salgó de mi casa y escucho un ruido, pongo la llave para cerrar la puerta y siento que me apoyan un objeto en la espalda y me dicen ‘dame la pensión de la abuela’”, informó a LU 24.



María aseguró que el malviviente se equivocó de domicilio porque atinó a decirle que “acá no vive ninguna abuela”, dando a entender que la información que poseía el ladrón era errónea.

“Me empuja hacia adentro y cuando entramos al comedor estaba mi cartera arriba de la mesa”, agregó la víctima.

Según fuentes oficiales, el delincuente la increpó y le exigió que le entregue el dinero que llevaba consigo, una suma aproximada a los 20.000 pesos.

“Yo tenía que pagar unas cuentas, doy vuelta mi cartera para que vea todo, y le doy la plata. 20.000 pesos para ir a pagar las cuentas”, lamentó.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del malviviente, y aseguran que no hubo testigos. Al hecho lo investiga la policía de Tres Arroyos con colaboración de la Sub DDI local.

Intervino la UFIJ N° 16 a cargo del Dr. Gabriel Iván Lopazzo.

“No fue en la vía pública, fue en la puerta de mi departamento y en la cocina”, concluyó.

