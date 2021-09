Asaltaron un campo en Cascallares: se llevaron dinero, armas y la camioneta de la víctima

Tres delincuentes irrumpieron anoche en el establecimiento de campo La Hormiga, de Micaela Cascallares, y asaltaron a su único morador, Juan Eduardo Hoffmann, de 77 años. Se llevaron una importante cantidad de armas de fuego, 20.000 pesos en efectivo y la camioneta del damnificado, una Peugeot modelo 92 de color blanco con una puerta negra y dominio UCX 199.



Los malvivientes sorprendieron a Hoffmann con ruidos similares a balazos, y lo ataron con precintos, aunque no ejercieron violencia sobre él. Revolvieron toda la casa por alrededor de una hora, y lograron alzarse con la suma mencionada y varias armas, algunas antiguas pertenecientes a su hermano fallecido. Se llevaron una pistola Browning 635, un revólver calibre .32 Ruby Extra, una escopeta Centauro del 12 grande, de un tiro; una antigua escopeta del 12 chico, un rifle Diana calibre .22 con cargador de 9 tiros, y otro rifle de un tiro para tiro al blanco.

El campo es lindero al establecimiento El Tehuelche, a unos 10 km de la ruta. Según pudo establecer LU 24, los autores del hecho habrían utilizado la camioneta de Hoffmann para escapar, pero no se descarta que la hayan abandonado en la zona para subirse a otro vehículo. La víctima no logró, no obstante, advertir de qué manera llegaron al campo, ya que no escuchó el sonido de ningún vehículo en los alrededores.

Cuando se liberó de las ataduras, Hoffmann pidió ayuda a un vecino y posteriormente dio aviso a la Policía, pero hasta el momento no trascendió información oficial al respecto.

