Asaltaron una agencia de remis en avenida Moreno al 1300

Por la noche de ayer, a las 20 horas aproximadamente, dos sujetos sorprendieron a Analía Cardano, propietaria de la agencia “Remisse Ana Car”, ubicada en la Avenida Moreno N°1350, y le robaron su cartera.



“Estaba trabajando y vi que una moto con dos personas paró cerca de la agencia, se me apareció uno de ellos, apurado intentando entrar. La puerta estaba cerrada con llave, forcejeó y como no pudo abrir pegó una patada al vidrio de la puerta y así pudo pasar la mano, abrió, entró y se llevó mi cartera”, explicó Analía a la LU 24.

La damnificada contó que no sufrió agresiones, el delincuente no omitió palabra fue directo hacia la cartera que se encontraba ubicada detrás del escritorio, en el piso, lugar en el cual la dejaba usualmente para que no esté a la vista. “Yo estaba con un ataque, pero él no me dijo ni una palabra”, aclaró.

La denuncia fue realizada en la Comisaria Primera de Tres Arroyos.