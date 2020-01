Asalto en Suárez: Golpearon a una anciana e intentaron asfixiar con una bolsa a su marido

Delincuentes asaltaron y golpearon a un matrimonio de abuelos y a su vecina en Coronel Suárez. Todo ocurrió en la noche del viernes, cuando desconocidos ingresaron a la quinta de Los Álamos al 3000 y se llevaron 20.000 pesos y 6000 dólares en efectivo tras golpear y amenazar de muerte a Olga Bec, de 69 años, y a Ubaldo Gallardo, de 78. Para escapar, los delincuentes le robaron el auto a una vecina, que se encontraba en la misma quinta. Se trata de Anahí Wainmayer, quien hizo un descargo en sus redes sociales.



“Ustedes no trabajan, asesinan y roban pero los escuché y les di los datos a la policía porque los HDP como ustedes no tienen que estar en la cárcel, tienen que estar sin manos y sin lengua y vamos a ver después cuánta maldad pueden hacer”, publicó en su Facebook según reporta La Nueva Radio de Suárez.

“No les alcanzó con las constantes amenazas de matarnos al matrimonio Gallardo y a mí, le pegaron a Olga y le pusieron una bolsa a Ubaldo”, relató.

El auto en el que escaparon los delincuentes fue encontrado horas después abandonado en la ruta 85, entre Pueblo San José y Santa María.

“Llegaron en absoluto silencio mientras nosotros estábamos al aire libre. Nos redujeron a punta de pistola, nos hicieron entrar a la casa, le pusieron una bolsa en la cabeza a Ubaldo que tiene 78 años y le pegaron a Olga, además de amenazarnos con matarnos todo el tiempo”, le contó Wainmayer a La Nueva Radio.

“Una vez que encontraron lo que buscaron nos maniataron y se fueron en mi auto que apareció abandonado entre las colonias”, agregó.

Y describió: “Eran dos personas y estaban encapuchadas. Eran delgados y altos, y por la voz se trataba de gente joven”.

“Estamos todos muy conmocionados porque es un barrio muy tranquilo. Le pido a la policía, al intendente o a quien corresponda que instale cámaras de seguridad en este sector de la ciudad, como en otros en las que no hay y que las utilicen porque anoche el matrimonio Gallardo y yo casi no la contamos”, concluyó.

Fuentes: La Nueva Radio Coronel Suárez y El Orden Coronel Pringles

