Asalto en un campo de Claromecó. Se llevaron plata y una camioneta

11 mayo, 2020

Anoche, autores desconocidos con sus rostros cubiertos ingresaron al establecimieneto “San Carlos” propiedad de Juan Carlos Abrego, ubicado cerca de la Arenera de Claromecó y se llevaron dinero y una camioneta.

Los delincuentes ingresaron abruptamente a la vivienda, amenazaron a Abrego, quien estaba acopañado de una persona mayor que debió hacer la cuarentena en ese campo. Al parecer lo encañonafon con algo, pero no pudo definir si tenían armas o no. Se alzaron con unos 10.000 pesos en efectivo, 500 dólares, celulares , una computadora y otros elementos menores. Huyeeron en una camioneta Ford Ranger dominiio LYP211 color champagne, propiedad del damnificado, a quien no le ocasionaron daños corporales. ni a Abrego ni a su acompañante. No solo se llevaron lo ya relatado, sino que rompieron un televisor que había en el lugar. (foto ilustrativa)

