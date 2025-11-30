Asalto piraña: En una quinta robaron dinero y un auto que luego apareció

Anoche cinco delincuentes armados con sus rostros cubiertos ingresaron a una quinta en la prolongación de calle Reina Margarita y robaron unos 10 mil dólares una chequera y un auto a Carlos Chazarreta, residente en el lugar.

De acuerdo a fuentes irreprochables, los malvivientes agredieron a integrantes de la familia y al propio Chazarreta exigiéndole el dinero, y luego fugaron en un Volkswagen Gol de color gris, el que fue encontrado, sin ocupantes en horas de la madrugada del domingo.

