Asalto violento: “Me robaron un anillo como el de Menem”

29 junio, 2021 Leido: 632

Carmelo José Mársico, de 83 años, y Liliana Nogués dieron detalles a LU24 sobre el violento asalto que sufrieron en la mañana de hoy. “Estaba en cama y escuche golpear, esperaba a mi nuera que me traía la mercadería, la señora que me atendía abrió la puerta y de repente sentí de retar. Yo creí que eran los gatos, cuando me quise dar cuenta me sacaron el anillo y el reloj”, dijo Mársico.



El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de este martes, en Sadi Carnot al 980 aproximadamente, donde se ubica la vivienda de Carmelo. Él estaba junto a su cuidadora, a quien golpearon y arrastraron por toda la casa en busca de dinero y joyas.

El anillo, según lo que contó Mársico, tiene un valor aproximado a los 200.000 pesos y es similar al que usaba el ex Presidente Carlos Saúl Menem, con la diferencia, de que es color rojo.

“Eran dos personas, de unos 30 años. Me robaron varias cosas y me revisaron las dos piezas, me llevaron una escopeta, una máquina fotográfica y muchas cosas más”, informó.

Mársico nació en Episcopia, un municipio situado en el territorio de la provincia de Potenza, en Basilicata Italia y ayer se cumplieron 67 años desde que arribó a nuestro país. A pesar de los años, mantiene su acento italiano y lo acompaña con un buzo de su selección.

Entre lágrimas, aseguró que “a mí no me golpearon pero a la señora si, a ella le robaron el sueldo. Yo tanto no vi porque estaba en la cama y además no puedo caminar, no tengo equilibrio”.

A horas del hecho, no sostiene la mirada, se encuentra devastado y preocupado por lo que vivió. Con su edad y su estado de salud, estos sucesos lo conmueven, no solo por él, sino también por la salud de sus acompañantes.

“Vino la policía y me hicieron una orden, declaré, la señora fue a la Comisaria a declarar”, agregó.

“Hace uno o dos años me robaron y se llevaron todo el oro que tenía, ahora me llevaron el reloj que era lo que más quería, se llevan todos los recuerdos que uno tiene. Nos robaron a las 8 y media”, finalizó.

Liliana Nogués: “Les di unos 3.000 pesos, mientras les rogaba que por favor no nos mataran”



“Fue cuando yo ingreso a trabajar y se retira mi compañera, habrán pasado 15 minutos, siento que golpean la ventana y me enseñaron la bolsita como si fuera un regalo, preguntando por Carmelo”, detalló.

Cuando abrió la puerta, pensando que era un familiar de su jefe, aseguró que le “pegaron una trompada y me empujaron al sillón, me levantó y me tiró al piso, otra vez, pidiéndome dinero y me arrastró hasta la antecocina”.

“El abuelo estaba acostado, cuando entró la otra persona vestida de negro. No alcance a verlos porque me apretaban la cara, la boca y la nariz”, enfatizó y agregó que “fue un momento horrible y pedían dinero continuamente, les di lo que tenía en la cartera unos 3.000 pesos, mientras les rogaba que por favor que no nos mataran”.

“Le sacaron las cosas que tenía mi patrón, los anillos y el reloj. Duro unos 30 minutos, me ataron en una silla con la camisa de mi jefe. Momentos después, me pude desatar y pedí ayuda al vecino”, aclaró.

En cuanto a los asaltantes, los identificó como “dos chicos jóvenes que ya venían sabiendo, yo abrí creyendo que era la nuera de mi patrón. Por la forma que golpearon, lo hice sin darme cuenta”.

“Voy a seguir trabajando sin bajar los brazos porque no creo que dos chicos me vuelvan a hacer esto. Yo trabajo para que ellos vivan”, lamentó.

“Me ataron la boca con una bufanda negra, continuamente me apretaban y me tapaban la nariz, me pedían dinero y yo les aseguraba que no había. Yo pedía que por favor no nos mataran”, informó

Sobre la situación que vivió su jefe, contó que “no me dejaban mirar, lo único que supe es que le sacaron dos anillos y un reloj, es un momento dificil que nadie quiere pasar”.

“Si yo me tengo que defender con algo, si lo voy a hacer. Les pido a todos que tomen mucha precaución porque eso lo vienen practicando”, concluyó.

Volver