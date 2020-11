Asalto y muerte en Coronel Suárez: investigan el rol de una ex pareja de la víctima

Los asaltantes que asesinaron de un tiro al peón de un campo en Pueblo Santa María, y golpearon brutalmente a los dueños de la propiedad durante un intento de robo, tenían información previa de la víctima fatal porque, según manifestaron, los había enviado una expareja de él.



Los delincuentes que hace dos semanas irrumpieron armados en el establecimiento rural San Luis y mataron a José Baier (58) sabían, además, que iban a asaltar el campo de los hermanos Antonia (99) y Pedro Pugliese (89), según confirmó una fuente del caso.

“Hubo una data previa vinculada con dirigirse a un lugar en el medio de la ruta 85, porque sabían a qué campo iban. De hecho, cuando ingresaron a la vivienda les dijeron a los Pugliese ‘matamos a Rulo y nos mandó… (nombraron a una mujer)’, en alusión a una expareja de Baier”, afirmó el vocero.

“Por eso se trabaja sobre la línea de los allegados que puedan aportar información sobre la vida de la víctima fatal y también de los hermanos Pugliese, pero todavía no surgió nada de interés para la investigación”, agregó.

Las cámaras

Entre otras diligencias, la policía analiza imágenes captadas el día en que se cometió el delito, el domingo 25 de octubre, por cámaras de seguridad “aledañas y zonales”, aunque hasta ahora no se encontró registro fílmico de los malvivientes.

El fiscal de homicidios Jorge Viego, a cargo de la causa, aguarda los resultados de pericias realizadas por la Policía Científica e informes sobre el análisis de imágenes grabadas por cámaras instaladas en una estación de servicio, emplazada a unos 700 metros en línea recta del predio de los Pugliese.

“Actuaron al menos dos ladrones pero no se descarta la posible participación de un tercer delincuente, porque es muy poco probable que hayan llegado al campo caminando 15 kilómetros como mínimo desde Coronel Suárez y portando armas de fuego”, opinó el informante.

Los responsables del sangriento episodio, consumado alrededor de las 21, aparentemente conocían el sitio donde iban a robar porque se desplazaron sin dificultad a pesar de la oscuridad de la noche, de acuerdo con estimaciones del investigador consultado.

“Prueba de esto también es que hayan escapado por la inmensidad del campo, en un lugar inhóspito. Tenían una vía de escape prevista porque sabían perfectamente qué dirección tomar para darse a la fuga. Escaparon a campo traviesa, en dirección a las sierras”, precisó.

