Asalto y muerte en Suárez: la hermana de la víctima advierte sobre el accionar policial

15 noviembre, 2020

“El fiscal (de homicidios, Jorge) Viego estuvo en el campo, revisó la escena del crimen y vio cosas que no tendrían que haber pasado”. De esta forma se manifestó Marta Heffner, media hermana del trabajador rural asesinado a fines del mes pasado durante un asalto cometido en un campo ubicado aproximadamente a 15 kilómetros de Coronel Suárez, en referencia a posibles errores u omisiones en la actuación policial.



Los dos asaltantes escaparon a pie y a campo traviesa en la oscuridad de la noche, a pesar de que los efectivos policiales intervinientes los sorprendieron in fraganti cuando todavía estaban en el interior de la vivienda de los propietarios del lugar, los hermanos Antonia (99) y Pedro Pugliese (89).

Otro dato que llama la atención es que los policías actuantes se movilizaban a bordo de patrulleros, pero sin embargo no lograron atrapar a los autores del homicidio en ocasión de robo.

Previamente los delincuentes habían matado de un disparo en la garganta al peón José Baier (58), como también redujeron y golpearon con ferocidad a ambos adultos mayores, mientras les exigían la entrega de dólares que supuestamente había en la casa del establecimiento rural San Luis.

Cree que son de Suárez

La mujer está convencida de que los ladrones “mataron a José al reconocerlo” y sospecha que los responsables del sangriento incidente viven en el partido suarense.

“Por cómo lo ejecutaron a mi hermano, tiene que haber sido alguien que lo conocía. Pero no sabemos de qué entorno pueden ser”, consideró Heffner al ser consultada por “La Nueva.”.

Por otra parte la entrevistada se refirió a la posibilidad de que una expareja de Baier haya sido la “entregadora” en el atraco frustrado.

Después de ultimar al empleado con una escopeta tipo recortada calibre 16, los atracadores adentro del inmueble, al parecer, les dijeron a los Pugliese: “matamos a Rulo y nos manda… (nombraron a una exnovia de Baier)”.

Esta persona habría aportado a los criminales el dato de la presunta existencia de la divisa estadounidense en la propiedad emplazada en inmediaciones de Pueblo Santa María.

