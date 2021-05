Asegura que su hermano preso “está enfermo y no puede seguir en una Comisaría en estado deplorable”

Daiana, hermana de uno de los dos detenidos en la Comisaría Primera que estaban alojados en los calabozos cuando se produjo la fuga de cinco presos de los cuales cuatro permanecen prófugos, reclamó hoy la prisión domiciliaria para su hermano. Aseguró que “padece una enfermedad desde hace años, por la que estaba en tratamiento cuando fue detenido y no pudo continuar, y además estando en el calabozo comenzó a tener dos más neumonía y problemas renales. Ha estado la mayor parte del tiempo internado, y tenemos un informe del médico que lo atendió que dice que no puede estar alojado en un lugar en el estado deplorable que tiene la Comisaría”.

La mujer, que fue hoy a plantear el tema al Juzgado de Garantías y le dijeron que el informe estaba en Fiscalía, contó que el otro recluso que estaba ese mismo día “ya tuvo la domiciliaria, la pidió el martes y el sábado se la dieron. No tiene ninguna enfermedad, pero en el medio lo llevaron a declarar cinco veces por el tema de la fuga. Y no salió a la luz que las huellas de él estaban en la reja que cortaron tampoco”.

“Mi hermano está con prisión preventiva pero no lo llevan al penal por el tema de salud. Pero no puede estar en estas condiciones tampoco, se puede morir en cualquier momento”, concluyó.

La respuesta de Fiscalía

Consultado por los dichos de la mujer, el fiscal Gabriel Lopazzo advirtió en principio que no es verdad que se hayan encontrado huellas del preso aludido en la reja cortada para la fuga de los otros cinco; al mismo tiempo, aseguró que el recluso que es objeto del reclamo “tiene antecedentes firmes, de hecho estuvo en un penal, y eso imposibilita el acceso a la prisión domiciliaria”.

