Aseguran que está encaminada la investigación por el crimen en Huanguelén

23 diciembre, 2022

La mujer de 81 años que fue víctima de un homicidio en ocasión de robo en un campo de Huanguelén recibió 3 disparos en la cabeza, según el resultado de la autopsia. El médico forense, a su vez, descartó que haya sido víctima de torturas porque “no tenía otro tipo de lesión” y el informe confirmó que no tenía una bolsa en la cabeza, como se dijo en un primer momento, sino un trozo de tela o género.

No se dio información sobre la fecha de muerte, porque es un dato vital para avanzar con el esclarecimiento del delito, aunque se cree que el ataque en el establecimiento El Pentágono, donde la viuda vivía sola, se produjo entre la noche y la madrugada previas.

Se dispusieron pericias complementarias por el tipo de proyectil de los disparos, aunque se cree que se produjeron con el arma calibre 22 faltante en el domicilio.

Además de la pistola, una fuente de la investigación confirmó la sustracción de unos 80 mil pesos.

Los delincuentes, al parecer, buscaban el monto de una transacción por la venta de 20 novillos aunque se estableció que esa planta no estaba en el domicilio porque la transacción se hizo por transferencia bancaria.

Si bien hay cautela, se aclaró que la investigación está bien direccionada.

Leandro Villar, periodista de esa localidad distante 230 kilómetros al norte de Bahía, no descartó que el o los autores “sean conocidos” de la víctima.

También dijo que si bien hay pocos vecinos en el sector, están en época de cosecha fina y los turnos de los tractoristas se dan de noche, con lo cual habría testigos que podrían aportar algún dato de interés.

Isabel vivía sola en el campo, aunque tenía dos hijos, Mauro y Maricel Vicente, que viven en el casco urbano de Huanguelén. De hecho, uno de ellos encontró a su madre sin vida cuando le fue a dar la medicación diaria, según se informó.

“Ayer egresaba una de sus nietas”, dijo Villar, para destacar que el pueblo está conmocionado y que pide justicia.

Fuente: La Nueva

