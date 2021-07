Aseguran que la siembra de fina ya superó el 80% de la superficie

El ingeniero agrónomo Gonzalo Rodera, del staff técnico de la Cooperativa Agraria, aseguró desde fines de mayo hasta ahora hay un área cubierta por siembra de fina de alrededor del 80% en promedio, con cebada, trigo y en algunos casos avena, lo que implica un avance muy rápido en relación a otras temporadas. “Se han sembrado los cultivos de manera normal, sin inconvenientes y con condiciones climáticas óptimas, incluso gracias a las lluvias. Pero será en octubre y noviembre cuando realmente se defina el panorama en función de las lluvias. Para la implantación lo ideal es tener agua acumulada en el suelo, que con 20 a 25 milímetros tenemos lo óptimo para arrancar. En agosto necesitamos un poco más de agua para incorporar las fertilizaciones, y luego en la última etapa donde se define el rendimiento”, consideró.

“El hecho de que mayo y junio vinieran bastante secos favoreció el avance de la siembra”, indicó el ingeniero agrónomo, y respecto de la superficie sembrada en cada cultivo, aseguró que se ha incrementado un poco la cebada, quizá un 10% por sobre el trigo, y en función de los precios alcanzados tanto por la variedad forrajera como cervecera.

Respecto al uso de insumos y al incremento en sus valores, Rodera indicó que “a diferencia del año pasado, que se usaron agroquímicos a valores normales, en esta temporada hubo un incremento del 80% en los precios. Por eso si bien hay buenos precios en los commodities, los aumentos de los insumos son muy importantes”. No obstante, admitió que “el productor no escatima en la inversión de tecnología, de hecho esta es una de las zonas en las que más se usa, la gente quiere que sus cultivos estén bien así que entiendo que no disminuirá por el aumento de precios, porque de alguna manera es también lo que garantiza los buenos resultados”.

