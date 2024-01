Asesinan a la hija de un médico puntaltense en Buenos Aires

23 enero, 2024

En las últimas horas se conoció una noticia que impactó a la vecina localidad de Punta Alta. Elvira Fabaro, hija del médico puntaltense Luis Fabaro, fue asesinada en Capital Federal, lugar en el que residía desde hace ya varios años. Por el crimen, fue detenida su pareja, con la cual tenían un bebé de pocos días de vida.

Según publica el diario digital El Rosalenio, la víctima, Elvira Fabaro, tenía un golpe en la cabeza y heridas cortantes en varias partes del cuerpo. En la casa, en Florida, secuestraron una tijera con la que la habrían atacado. No había denuncias previas por violencia de género.

El crimen espantoso sacude por estas horas a la localidad de Florida, en el partido de Vicente López, y la policía sospecha que puede tratarse de otro caso en la larga lista de femicidios.

Como se informó, la víctima fue identificada como Elvira Fabaro, de 38 años, que junto a su pareja Lucas Polito, de 42, compartían fotos de viajes y momentos agradables en redes sociales. En ese contexto, la mujer había sido además madre de un bebé hace algunos días, lo que aportaba al cuadro de una familia que no parecía a punto de estallar en tan terrible hecho de sangre.

Lo cierto es que Elvira fue hallada brutalmente asesinada en la madrugada del viernes, aparentemente la habrían atacado con una tijera, e incluso su bebé también tenía golpes.

Para estupor de sus familiares y vecinos, Polito, que trabajaba como asesor de seguros, fue detenido por la Policía ese mismo día viernes por la noche, como principal sospechoso de haber sido el autor del atroz crimen.

El femicidio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Virrey Liniers al 600, en la localidad de Florida, en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde Fabaro y Polito vivían desde el año pasado.

Según fuentes policiales, el cuerpo de la mujer fue hallado por el padre del supuesto femicida. Minutos antes, el hombre estaba hablando por teléfono con su hijo, hasta que en un momento escuchó un ruido extraño y se cortó la comunicación. Lucas no le respondió más y entonces su padre fue hasta la casa para averiguar lo que había sucedido.

Al entrar encontró el terrible cuadro: Fabaro tendida boca abajo en el piso, asesinada aparentemente con una tijera.

Personal de la comisaría de Vicente López, alertado a través del 911, llegó poco después y detuvo a Lucas como sospechoso de femicidio. De acuerdo a los voceros policiales, el hombre tenía manchas de sangre en su cuerpo, al igual que su bebé de dos semanas, aunque no se sabe todavía qué mecánica pudo tener el hecho de sangre.

El médico legista observó a simple vista que el cuerpo de Elvira presentaba un fuerte golpe en el rostro y lesiones cortopunzantes en distintas partes del cuerpo. Efectivos de Policía Científica secuestraron en el lugar una tijera que posiblemente pudo haber sido utilizada por el agresor.

El fiscal de la causa, Matías López Vidal, titular de la fiscalía Especializada en Violencia de Género, dispuso que se realice la autopsia correspondiente para determinar si la causa de muerte fue por el golpe o producto de un arma blanca.

