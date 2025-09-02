Tandil: Asesinan a una joven en la vía pública

2 septiembre, 2025 1.005

En la madrugada del domingo, Milagros Quenaipe, una joven de 18 años murió tras recibir una puñalada en el cuello a la salida de un boliche en la ciudad de Tandil.

El ataque ocurrió en la vía pública, en donde la chica se encontraba junto a un grupo de personas. Posterior al hecho y al arribar al lugar los uniformados comprobaron que Milagros no respondía y solicitaron la presencia del SAME. Una vez allí, el personal médico de turno constató que la joven de 18 años estaba fallecida.

Según se consigna, Milagros recibió una puñalada en el cuello con un cuchillo tipo serrucho, con el cual el agresor también hirió a otro joven en la espalda antes de escapar de la escena.

Testigos aseguraron que no existía vínculo previo entre el atacante y sus víctimas, lo que mantiene el móvil del crimen como un misterio, que según explicaron los investigadores, el agresor atacó a un joven por la espalda antes de asestar el puntazo mortal a Milagros, una acción que quedó registrada por las cámaras municipales.

Por su parte, el resultado de la autopsia practicada al cuerpo de Milagros en la morgue judicial de Azul, concluyó que la joven mujer murió por una puñalada dirigida al cuello que seccionó la arteria carótida y parcialmente la tráquea, lo que produjo una hemorragia masiva aguda que causó su muerte.

El asesino fue detenido en el día de ayer e identificado como Wilson Sánchez de 23 años, oriundo de Misiones, con paso previo por Mar del Plata y Sarandí, quien se dedica a trabajos de construccion y forma parte de una familia humilde y numerosa constituida por su madre y 8 hermanos más. Sobre el perfil de homicida y ante su descargo con relatos pocos creíbles, sumado a sus nulos antecedentes delictivos, la fiscalía actuante estudia los pasos a seguir con respecto al momento de decidir una pena sobre el acusado.

