Asesinaron a Charlie Kirk, reconocido activista cercano a Trump durante un acto en Estados Unidos

10 septiembre, 2025 0

En un ataque que generó amplia conmoción en Estados Unidos, el activista conservador y fundador de la organización Turning Point USA (Tpusa) Charlie Kirk, muy cercano al presidente Donald Trump, fue asesinado al ser alcanzado por un disparo en el cuello, este miércoles, mientras presentaba un evento en una universidad del estado de Utah.

La muerte de Kirk fue confirmada por su vocero, Andrew Kolvet, y poco después el propio Trump lo ratificó en su cuenta oficial en Truth Social. “El gran, y hasta legendario, Charlie Kirk murió. Nadie comprendía ni representaba mejor el corazón de la juventud en Estados Unidos que Charlie. Fue amado y admirado por todos, en especial por mí, y ahora ya no está entre nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su querida esposa Erika y a toda su familia. ¡Charlie, te queremos!”, escribió.

En los videos que circularon en redes sociales se ve el momento en que Kirk es atacado mientras hablaba, sentado bajo una carpa en el patio de la Universidad del Valle, en las afueras de la localidad de Provo. El activista había llegado allí como parte de la gira “The American Comeback Tour” (“El regreso de Estados Unidos Tour”), organizada por la filial de Turning Point USA en esa casa de estudios.

La vocera de la universidad donde ocurrió el ataque, Ellen Treanor, declaró que Kirk fue alcanzado por el disparo unos 20 minutos después de que comenzara a hablar en el campus. Además, señaló que el sospechoso le disparó desde el Centro Losee, un edificio a unos 200 metros de distancia.

La búsqueda continúa en la Universidad del Valle de Utah, donde se puede ver a varios grupos de agentes armados y equipados realizando recorridas por el centro del campus, a pie y en vehículos.

La universidad informó que cuatro agencias están investigando el tiroteo: la Policía de Orem, la Policía de la Universidad del Valle de Utah, el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah.

Turning Point USA, confundada por Kirk en 2012, es la organización juvenil conservadora más importante de Estados Unidos. Se define como “un movimiento estudiantil nacional dedicado a identificar, organizar y empoderar a los jóvenes para promover los principios del libre mercado y el gobierno limitado”.

Con información de La Nación

