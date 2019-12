“Así derriten los candados en plaza España”

30 diciembre, 2019 Leido: 85

Un oyente de LU 24 se comunicó para advertir que “en el barrio Plaza España todo los días roban una bici y si no es bicicleta es una moto.



Y lo que no es para menos: los negocios están cansados de los robos en el mismo barrio y no se hace nada”. Además, envió una foto para mostrar que “así derriten los candados”.

Volver