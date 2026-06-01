Así fue la detención del hombre que se filmó torturando a su víctima en Pringles

1 junio, 2026 0

La imagen muestra el momento de la detención de Cristian Maulucci, uno de los acusados por el brutal ataque contra un hombre en Coronel Pringles, episodio que generó una fuerte conmoción en la localidad.

El arresto se produjo durante uno de los allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial bahiense, luego de una serie de tareas investigativas realizadas por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría de Coronel Pringles.

En las imágenes se observa el procedimiento policial en el domicilio de Alvear 1434, donde residen Cristian y Karen Maulucci. Allí, los efectivos concretaron la detención del principal sospechoso y secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa.

La investigación avanzó a partir de testimonios, imágenes fílmicas, un video aportado por la víctima en el que se visualiza el momento de la agresión y otros elementos de prueba recolectados durante las últimas horas.

Según la información oficial, además de Cristian Maulucci, de 31 años, también fue detenida Daiana Torres, de 33. En la causa también fue identificada Karen Maulucci, de 21. De acuerdo con fuentes policiales, una de las mujeres es pareja del imputado y la otra es su hermana. (info y fotos La Brújula 24)

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