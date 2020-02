Asumió Baumgartner como jefe de la Departamental y Caminada es el nuevo titular de la Superintendencia

Se desarrolló esta mañana el acto de asunción de los nuevos jefes policiales de Tres Arroyos en la Jefatura Departamental. El Comisario Inspector Flavio Baumgartner es el nuevo titular de la dependencia, mientras que el Comisario Aldo Caminada asumió como Jefe de la Superintendencia Región Sur, con asiento en Bahía Blanca.

Durante el acto Caminada se mostró orgulloso tras el nombramiento obtenido: “Ameritaba poner en funciones al nuevo jefe rápidamente por orden del Ministerio de Seguridad, por orden del Dr. Berni. Le deseo una muy buena gestión y buenos logros”, expresó.



A su vez, se disculpó públicamente ante intendentes y secretarios de seguridad involucrados en la cuestión por los sorpresivos cambios que no les fueran notificados en tiempo y forma: “Quiero pedir disculpas públicamente a los intendentes y secretarios de seguridad, dado que estos movimientos se produjeron de maneta rápida y sorpresiva y ni tuve tiempo de comunicar esta decisión. Por eso las disculpas públicas. No hace más de 48 horas recibí el llamado del Jefe de Policía diciendo que yo sería jefe se de la Superintendencia de la Región Sur”.

Acerca de su nombramiento Caminada manifestó: “No lo esperaba. Me dijo que con el Ministro Berni habían evaluado mi trabajo y eso para mí fue muy importante. Para mí es un orgullo, atado a un gran compromiso profesional. Debo retribuir esa confianza con mi trabajo, al igual que el personal que deberán seguir el lineamiento del Ministerio y el mío por supuesto”.

Por su parte, el flamante titular de la Departamental Tres Arroyos, Comisario Inspector Flavio Baumgartner, aseguró tras el acto: “Quiero agradecer a mi familia; al jefe Caminada con quien he trabajado mucho. Esto fue muy rápido, debimos viajar y en estos días tomaremos contacto con los intendentes”, sostuvo.

