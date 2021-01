Asumió el nuevo jefe de la Policía Comunal: “Vivo aquí y mi compromiso es doble”, dijo Fernández

El comisario Juan Walter Fernández asumió hoy la jefatura de la Policía Comunal de Tres Arroyos, en reemplazo del comisario Flavio Ceglie. Tras entrevistarse con el intendente Carlos Sánchez y el secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, Fernández aseguró a LU 24 que “por vivir en esta ciudad, donde resido hace cinco años, mi compromiso con la sociedad es doble. Aquí tengo muchos lazos, amistades, así que ese compromiso no es sólo policial sino con mis amigos que viven aquí”.

Fernández cumplió funciones como secretario de los exjefes departamentales Caballero, Agüero, Roncallo y Caminada, cuando aún funcionaba esa dependencia, y en tal sentido dijo conocer la cuestión operativa y estadística de la seguridad tresarroyense a partir de su rol en la Departamental. “Soy policía hace 23 años, me encanta mi trabajo y cuando me ofrecieron esta posibilidad no lo dudé”, aseguró Fernández, que por estos días cumplía funciones en la Superintendencia de Región Sur de Seguridad, en Bahía Blanca, a cargo del comisario mayor Aldo Caminada.

Sobre el encuentro con Sánchez, aseguró que “aunamos criterios para trabajar en prevención del delito, hablamos sobre lo edilicio de la Comisaría y acordamos poner el mayor compromiso de ambas partes para concretar el trabajo”.

Para hoy, en tanto, tenía previsto reunirse con los jefes de las fuerzas policiales descentralizadas “con el objetivo de trabajar en conjunto”.

La puesta en funciones

Fernández fue puesto en funciones por el comisario inspector Gustavo Cheppi, de la Superintendencia de Región Sur, y en nombre de su titular Aldo Caminada, ocupado en otras gestiones. Hacia ese destino irá también el ahora exjefe de la Policía Comunal, Flavio Ceglie.

Tras la breve alocución de Cheppi, el nuevo titular de la repartición local asumió el compromiso de trabajar por la seguridad en Tres Arroyos y en cumplimiento de la normativa vigente.

