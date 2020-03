Ataque motochorro nocturno, a tres cuadras de la Comisaría

Un nuevo hecho delictivo fue difundido a través de las redes sociales, donde Franco David García denunció el ataque sufrido el pasado jueves cuando a alrededor de la hora 23:20 fue abordado por dos motochorros, amenazado con una daga y despojado de su celular.



García, quien se desempeña como profesor de Danza Urbana, dice que afortunadamente pudo adquirir otro equipo, pero perdió algo importante para su desempeño como son los 500 contactos que tenía el teléfono, y advierte:

“Tengan cuidado, Tres Arroyos se está volviendo un desastre; hay pibes que no te perdonan, a mí no me pasó nada, sólo me amenazaron, me robaron y se fueron. Pero puede pasarle a cualquier otra persona, una locura siendo las once de la noche, no las tres de la mañana.

En fin, cuidarse y más que nada mujeres, abuelos/as, niños/as. Gracias y disculpen las molestias”.

