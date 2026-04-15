ATCADe sin acuerdo: “nos hicieron ir tres veces a La Plata y nos volvimos sin firmar nada” dijo Distéfano

15 abril, 2026 47

Este miércoles, luego de que se diera a conocer la aceptación de la tarifa por parte del Centro de Acopiadores de Cereales de Coronel Dorrego, Héctor “Peca” Distéfano, referente de la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (ATCADe) en Tres Arroyos, dijo que “nosotros seguimos igual. Estamos en una situación donde nos hicieron ir tres veces a La Plata y no hemos firmado ningún acuerdo”.

En un comunicado, ATCADe había explicado las razones donde se detallaban los motivos del rechazo a la propuesta del Ministerio de Transporte (ver nota).

Distéfano se refirió puntualmente al acuerdo dorreguense y las situaciones de malestar que pueden desencadenarse: “causa discordia porque un pueblo arregla una tarifa y eso no se puede hacer. ¿Cómo va un camionero a un puerto si no hay descarga? Si hay paro te van a decir que sos un carnero. Te van a decir: ‘¿Vos arreglaste? ¿qué arreglaste?’. No es un arreglo lógico si están todos los puertos parados”.

Sobre la solución al problema, expresó “esto se destraba llegando a un acuerdo. Las propuestas nuestras primero eran del 15%, del 16%, para arreglar, y nos dijeron ‘el 10% o nada’. A los dos días nos llamaron y ahí propusieron dar el 14%. ¿Por qué no nos dieron ese 14% antes? Ya estaría resuelto. Pero siempre nos vienen sacando de a un puntito. Por eso ahora se plantea un 25% porciento de aumento, a ver si al menos nos dan un 20%, un 18%”.

Para finalizar, Distéfano dijo que “nosotros somos los más necesitados en levantar el paro, por la cosecha, el trabajo. ¿Por qué los poderosos siempre tienen que pisotear?”, concluyó.

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