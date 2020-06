Atención: no cesan las llamadas invocando a ANSES por “los 10 mil pesos”

Otro caso de intento de estafa a través de una llamada telefónica se registró en el distrito de Tres Arroyos. Se trata de una comunicación hecha ayer al mediodía a un número fijo de Reta en la que un hombre, que se identificó como “Cristian Emanuel Fernández, abogado de ANSES, con número 21027/32”, le manifestó a quien atendió que se tenía que acercar a un cajero del Banco Provincia o del Banco Nación -dependiendo de donde cobrara-, para “hacerse de los 10 mil pesos que estaba dando el señor Presidente de la Nación, los que ahora iban a ser destinados a todos los ciudadanos de la República Argentina, sin importar si eran empleados, jubilados o independientes”.

También le expresó que “desde la Presidencia habían liberado una lista de números con los cuales debían comunicarse para preguntar si eran empleados, jubilados o autónomos y si habían recibido o no los 10 mil pesos”.

Si bien se le remarcó que no había manera de acercarse a un cajero durante la jornada, quien llamaba insistió en que tenía que dirigirse a uno, ya que “desde ANSES iban a llamar para pasarle una clave de acreditación”. Fue así que el hombre quedó en que volvería a comunicarse este jueves.

Quien atendió, contó a LU 24 que le llamó la atención que le dijera que “era de ANSES de la ciudad de Tres Arroyos. Me sonaba a cordobés, como no me pudo sacar información, cortó”, explicó.

