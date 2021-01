Atribuyen a tres jóvenes el robo de elementos de los guardavidas de Reta (videos)

26 enero, 2021 Leido: 167

En la red social Facebook se atribuye a tres jóvenes el robo de elementos pertenecientes a los guardavidas de Balneario Reta, un hecho del que LU 24 informó el domingo 24. La publicación, efectuada por Rakos Parador, es acompañada por imágenes de las cámaras de seguridad del comercio, donde se advierte el intento de dos chicas y un chico de ingresar a sus instalaciones.

“El domingo 24 de enero del 2021 alrededor de las 4.00 am se acercaron 2 chicas y 1 chico a querer ingresar a Rakos Parador, como no lograron entrar se acercaron hasta el refugio de los guardavidas, donde rompieron la estructura y se llevaron elementos de rescate tan necesario para ellos y personales de los guardavidas. Repudio total, contamos con videos que identifican a estas personas y esperamos que puedan devolver los elementos que se llevaron”, indica el posteo.

Seguramente las autoridades podrán encaminar la investigación a partir del aporte de las cámaras, para determinar si lo publicado va o no en la orientación correcta.

