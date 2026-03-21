(Audio) En menos de media hora se robaron la S -10

21 marzo, 2026 1.605

El robo de la Chevrolet S -10 de calle 9 de Julio al 900 fue entre las diez y diez y media de la noche, según expuso Camila, la damnificada por el hecho a LU 24.

“A eso de las 22.30 llego mi marido y ya no estaba la camioneta; yo saqué la basura a las 22:00 y estaba, y al darnos cuenta instantáneamente realizamos la denuncia, y a los cinco minutos vino la policía, y salimos a buscarla, incluso fuimos hasta las estaciones de servicio para ver si los delincuentes habían cargado combustible pero no habían pasado por ninguna de ellas”, explicó.

Como dato adicional, dijo que la camioneta tiene una calcomanía en su parte de atrás de una firma que hace restyling”, y pidió a quienes puedan aportar algún dato, lo hagan al celular 2983-465558.

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