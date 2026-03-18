(audio) La Sociedad Rural entregó equipo de conectividad satelital al CPR local

18 marzo, 2026 13

En un encuentro que marca un avance tecnológico clave para la seguridad en el campo, el presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, y el jefe del Comando de Prevención Rural (CPR), José Romero, formalizaron la entrega de un moderno equipo de conectividad satelital móvil destinado a optimizar el patrullaje en el distrito.

Durante la presentación, Eugenio Simonetti destacó que la iniciativa surge de la necesidad de que los productores y la gente que vive en el campo se sientan cada vez más protegidos. Explicó que este sistema satelital garantiza señal continua, eliminando los problemas de comunicación en zonas rurales críticas.

El dirigente ruralista subrayó que la Sociedad Rural se hará cargo del costo del servicio (fijado en 68 mil pesos mensuales para la versión móvil) hasta fin de año, momento en el cual se evaluará cómo dar continuidad al financiamiento, posiblemente con el apoyo del municipio.

Simonetti hizo hincapié en que, al ser un equipo transportable para las camionetas, permitirá que los efectivos estén siempre comunicados ante cualquier eventualidad, facilitando una respuesta rápida y coordinada.

Por su parte, el jefe del CPR, José Romero, recibió con satisfacción la herramienta y remarcó que la geolocalización es un factor determinante para cubrir con eficiencia las 900 mil hectáreas que componen el partido de Tres Arroyos.

Romero señaló que contar con señal en todo momento permitirá que el primer móvil en llegar a un evento pueda transmitir la ubicación exacta al resto de las unidades, algo vital para orientar a choferes nuevos que no conocen a la perfección cada paraje o establecimiento.

Además, el jefe policial vinculó esta tecnología con el programa de “Tranqueras Seguras”, afirmando que la identificación de los campos cobra verdadero sentido cuando se cuenta con la infraestructura necesaria para transmitir datos y coordenadas en tiempo real.

Ambos coincidieron en que este es solo el comienzo de un proceso de actualización constante. Mientras Simonetti manifestó que la intención es que en el futuro cada unidad cuente con un sistema similar para mejorar la comodidad y efectividad del personal, Romero ratificó la buena relación entre la fuerza y los productores.

El encuentro concluyó con la esperanza compartida de que esta inversión privada se traduzca en una mayor tranquilidad para la comunidad rural, facilitando un trabajo que, hasta ahora, se veía limitado por la falta de conectividad en el extenso territorio bonaerense.

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