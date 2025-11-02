(audio) Legarreta confirmó lesiones en el inspector de tránsito atropellado

En el marco de los operativos habituales de control que realiza la Secretaría de Seguridad a través de Tránsito Municipal, un inspector resultó lesionado luego de ser atropellado por un motociclista en la rotonda de avenida Rivadavia y Caseros–Güemes, durante la tarde del sábado. El coordinador de la Secretaría de Seguridad, Martín Legarreta, brindó detalles a LU24 sobre el estado de salud del agente y sobre la mecánica del hecho.

Según informó Legarreta, al trabajador municipal “le realizaron unas placas y tiene una fisura que, de no soldarse de forma tradicional, van a tener que fijarla con tornillos para evitar problemas posteriores”. El inspector deberá volver a ser evaluado por un traumatólogo el lunes.

Legarreta agregó que el dolor se concentra “en la parte izquierda, donde cayó la parte más fuerte de la moto”, y que inicialmente se pensó en una lesión muscular, pero las placas confirmaron la fisura en el tobillo.

El coordinador explicó que el inspector se encontraba junto a otro compañero deteniendo vehículos como parte del operativo cuando ocurrió el hecho.

“El motovehículo fue parado como es habitual, pero el conductor no frenó. Venía a alta velocidad en una moto de alta cilindrada y le produjo el impacto al inspector”, señaló.

El segundo inspector presente logró evitar ser alcanzado.

Legarreta indicó además que se investiga si el motociclista intentó darse a la fuga: “Estamos en evaluación. Policía Científica va a determinar lo ocurrido. No sabemos si fueron segundos de reacción, pero lo cierto es que se produjo el impacto.”

Un policía también

El funcionario confirmó que, poco después, personal de caballería también fue alcanzado por otro vehículo en la misma zona, aunque sin lesiones.

“Es algo que suele suceder en distintos operativos”, aclaró.

La Secretaría de Seguridad iniciará las actuaciones correspondientes una vez confirmada la gravedad de la lesión: “Se van a hacer todos los trámites de rigor para que se investigue”, afirmó Legarreta.

Consultado sobre la posibilidad de reforzar la seguridad en los operativos, respondió: “Siempre se va trabajando y ahora obviamente con un poco más de precaución. Pero esto escapa a veces a la voluntad de la persona que está en el control.”

Por último, llamó a la responsabilidad de los conductores: “Circulen con la documentación, con casco, lo que siempre pedimos para evitar accidentes y consecuencias posteriores.”

