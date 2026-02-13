(audio) Para el Fiscal General de Bahía Blanca “es positiva la baja en la edad imputable”

Ante la aprobación de la baja en la edad de imputabilidad a menores por parte de la Cámara de Diputados, el Fiscal General de la Departamental de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, docente en derecho penal en la Universidad Nacional del Sur y Magíster en ciencias penales, opinó sobre el efecto que tendrá en la sociedad, en diálogo con LU 24.

En principio dijo que “es necesario analizar la situación actual para hacer una comparativa; el régimen está regido por una ley que se sancionó en 1980 con estándares totalmente distintos y establecía la situación de “no punibilidad” y no hacía referencia a la imputabilidad que es la capacidad psíquica de las personas para comprender el delito que se les atribuye sino que situaba el límite de la punibilidad absoluta de los 16 años hacia abajo y esto no guarda relación con la capacidad de comprensión de los menores de edad”.

“Para dejarlo en el plano de una persona común, un menor de 15.14,13 años comprende la antijuricidad que matar está mal, que robar está mal, o que violar está mal; podrá no comprender algún otro tipo de delito como el pago de cheques sin fondos, una estafa o contrabando pero comprende perfectamente lo anterior, por lo que el régimen actual no guarda relación con las circunstancias actuales ni con lo que necesita la sociedad, pero hace alusión a la respuesta del delito cometido por menores que brinde una respuesta total”, explicó.

Creo que la reforma sancionada en Diputados y que pasará al Senado es positiva y plantea la modificación que era injusta para todos, porque no pasaba absolutamente nada porque como no era punible el sistema penal no podía tener ningún tipo de intervención, creo que desde este punto de vista es positivo y por supuesto la solución no pasa por modificar un límite mínimo de punibilidad porque se requiere la capacidad del estado para intervenir como herramienta”.

En el marco del cambio contextual en la sociedad, Fernández explicó que “la nueva ley contempla distintos tipos de respuestas, pero existen distintos modos de intervención, la privación de prisión domiciliaria o la prohibición de ir a determinados lugares como eventos deportivos, una serie de medidas que implican la intervención penal juvenil, puede haber una amonestación como una serie de pena moral”.

“El establecimiento donde deben cumplir la pena no puede ser el mismo del que los mayores, pero el gran problema es el de los recursos en los establecimientos adecuados que hoy en día no los tenemos; sobre todo en el departamento judicial de Bahia Blanca tenemos una gran dificultad donde internar a menores por hechos graves, debemos hacerlo fuera del departamento judicial; todo eso es interesante e implica poner el foco en una problemática que existe , que hay que atenderla, para destinar recursos que pueda dar todo tipo de resultados”, sostuvo.

“Los menores tienen que estar en establecimientos carcelarios distintos, no puede ser la comisaría ni las cárceles, sino que tienen que crearse establecimientos especiales, creo que está en el proyecto de ley, y veremos qué sanciona en definitiva porque falta el pase por una cámara; tengo entendido que hay un destino de determinados recursos y veremos luego cómo se implementa, pero entiendo que es necesario que es positivo porque hay menores que en determinados delitos no requieren sanciones importantes pero el estado tiene que poder intervenir de una manera eficaz”, finalizó.

