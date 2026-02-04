(audio) Robaron dinero y documentación al dueño de Mercado Principe

David García, un comerciante tresarroyense del Mercado Príncipe, sufrió el lunes por la noche el robo de una mochila que los delincuentes sacaron dentro de su auto, entre las diez menos veinte y diez y media de la noche en Olivero-Duggan y Domingo Vázquez.

El testimonio

“Me robaron dinero que tenía para pagar a proveedores y tarjetas, documentos; el comercio estaba cerrado, porque esto es un depósito; yo estaba descargando mercadería y en determinado momento me la sustrajeron”, dijo a LU 24.

“Yo hice la denuncia policial, pero en la zona no hay cámaras; yo sé que el tema del dinero no va a aparecer, pero si alguien ve la documentación tirada que la acerque a la radio o a Reconquista y Balcarce, será gratificado”, relató.

“Es la primer vez que me pasa que me sustraigan algo del vehículo, me intentaron robar pero saltó la alarma en otro vehículo que tenía, y en el comercio me quisieron entrar la vez pasada, me quisieron abrir dos o tres veces, hubo una rotura de puerta y vidrios, vino la policía y no pasó a mayores”, afirmó.

“Teníamos pensado colocar las cámaras afuera, pusimos dentro del comercio, y tomar algún recaudo, pero a veces uno anda trabajando, no da importancia y uno no piensa que pueda pasar, pero me tocó esta vez, y no pasó a mayores, fue un hurto muy caro, pero nada más”, concluyó.

