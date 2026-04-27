(audio y videos)Impulsar comercios “es una síntesis de lo que venimos viendo hace más de dos años”, dijo Daddario

27 abril, 2026 87

La Municipalidad de Tres Arroyos presentó el pasado jueves el programa “Impulsar Comercios”, cuyo objetivos son aliviar los costos de los comerciantes, favorecer la generación de empleo e incentivar el consumo local.

Mauro Daddario, Director de Industria, Comercio y Emprendedurismo, en estudios de LU 24, dijo que “con los comerciantes venimos charlando de distintas problemáticas que vienen teniendo. Esto sería una síntesis de la información que nos han venido dando, de lo que venimos viendo en estos dos años”.

Prosiguió luego describiendo que “cuando vamos a un comercio estamos una hora charlando por la situación, lo que preocupa al comerciante es su caja, no llegar a pagar un alquiler, las tarifas disparadas. Varias cuestiones que nos llevan a ver desde el municipio qué herramientas tenemos para acompañar esto”.

Respecto a los ejes de Impulsar Comercios, Daddario contó que “tenemos la agilización y simplificación de trámites que consiste en la digitalización total del trámite de habilitación y la habilitación express. Ahora el trámite se puede hacer desde casa. La Express, en caso de negocios de bajo riesgo (salud, seguridad, emplazados en zonas permitidas) se puede hacer en 24 horas”.

En relación con las eximiciones de tasas contempladas en el programa, dijo que “en un contexto de caída de consumo, tarifas liberadas, entre otras, desde el municipio buscamos oxigenar a los comerciantes”. Luego describió que “las categorías A y B, siempre tuvieron eximiciones de tasas de Seguridad e Higiene. Ahora sumamos eximición de tasas municipales de Ocupación y Publicidad. Además, incorporamos por un año a las mismas eximiciones a los comercios C, D y E. Esto está pensado para comercios con más de tres años. De algún modo es un premio para los que vienen haciendo las cosas bien, que vienen cumpliendo, haciendo un esfuerzo. Para todos los comercios y comerciantes habilitados, además, el 50% de descuento en estacionamiento medido”.

Luego dijo que los comerciantes nuevos, que van a abrir un comercio y generan algún puesto de trabajo o trabajo propio “no tendrán que abonar ningún tipo de derecho de habilitación, que hasta ahora se cobraban”. A lo que se suman aquellas empresas del exterior de Tres Arroyos y contraten localmente a cinco o más personas.

Sobre el consumo se refirió al convenio con Banco Provincia: “empezaría en mayo, un beneficio exclusivo para empleados municipales en la compra de los comercios adheridos. Esto es importante porque es un esfuerzo financiero del municipio, en beneficio de los comercios y de los consumidores”.

Para finalizar, Daddario destacó que “el intendente insiste constantemente en que escuchemos. Recibimos demandas, necesidades, y generamos herramientas, instrumentos para cubrirlas. Es una buen intención”, cerró.

Para más información para los comerciantes dirigirse a [email protected]

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