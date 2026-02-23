(audio) Zyncenko: “Agradecemos a todos por respetar este momento por el fallecimiento de Emanuel”

23 febrero, 2026 0

Diego Zyncenko delegado Municipal de Reta, envió un comunicado agradeciendo a todos los colaboradores para encontrar al Emanuel Jonás y mando sus condolencias a la familia.

El Funcionario, en conversación con LU 24 dijo “agradezco a todos los que fueron parte del Operativo, a los medios de comunicación por la difusión y por respetar este momento tan triste para todos en especial a los Familiares de Emanuel”

“Por otro lado, quiero resaltar el compromiso de los vecinos y Turistas quienes dieron una gran mano, con los rastrillajes, teniendo en cuenta la importancia de la situación”.

“Déjame agradecer a todos los que facilitaron los tramites del Sepelio, a Martín Garate y todo el equipo de Desarrollo Social, Nicolas Barrera, Duvancel de CELTA y la gente de Mariel Fernández, no quiero olvidarme de todo el equipo de nuestra Delegación con su gran compromiso y predisposición para encontrar a Emanuel”, concluyó.

Volver