(audio)Antonella agradeció la labor policial que permitió recuperar su moto

25 marzo, 2026 0

Antonela D´Alessandro sufrió el robo de su moto este martes, y en el mismo día, pudo recuperarla, por lo que a través de LU 24 envió un agradecimiento público “a la Policía Comunal, a la DDI, el CPR y el Centro de Monitoreo, que lograron encontrarla. Lamentablemente no tenía ya las cachas, pero me la pude llevar andando”.

“Yo anduve por el barrio viendo si estaba en algún lado temprano, por lo que calculo que la descartaron en horas de la noche, ante el movimiento policial, ya que una vez hecha la denuncia vino la Policía, yo no estaba en casa, entraron por atrás del terreno y luego salieron por la puerta del frente” dijo y también advirtió sobre maniobras delictivas que se dan en las redes sociales, al indicar que “al publicar el flyer en Facebook me quisieron estafar, diciendo que tenían la moto y que les transfiriera, pero yo no caí en esa trampa”.

Advirtió finalmente: “uno de ellos que me contactó era de Paraguay, por lo que quiero decirle a la gente que no caiga cuando eso suceda que no transfiera a pesar de la desesperación por tenerla pronto; yo trabajé varios años en la Secretaría de Seguridad y conozco todas esas mañas”.

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