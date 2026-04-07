(audio)Apolonio: “No contamos con los medios Judiciales para detener a los menores que delinquen”

7 abril, 2026 0

Juan Apolonio Secretario de Seguridad Municipal en charla con LU 24 aseguró “esta mañana hicimos una reunión con todas las fuerzas policiales, armamos una estadística de los delitos ocurridos en estos últimos tres meses, podemos contar que vienen disminuyendo y vamos en la línea propuesta por Pablo Garate”.

“Además, hay un inconveniente los menores que pasa con ellos son inimputables, no lo son, nuestra preocupación es que medida debemos tomar para intentar reinsertarlos en la Sociedad”, mencionó.

“Hay muchos padres que dicen no poder controlar a sus hijos, pero nosotros no podemos hacer nada si ellos no se hacen cargo, lamentablemente no tenemos los medios judiciales necesarios para detenerlos y ese es el mayor problema que nos impide actuar contra sus delitos”, explicó.

“Nuestro municipio tiene una ordenanza que nos permite sancionar a los padres de los menores que rompieron la Vía Pública, hay muchos papas que los sacan de las orejas y otros que permiten y alientan a sus hijos a seguir haciendo lo que hacen”, acotó.

Por otro lado, Apolonio opinó sobre los móviles de Patrulla Urbana y dejó en claro que “desde la Secretaria de Seguridad tenemos un mapa de recorridos, siempre pasa un patrullero por cada barrio, haciendo hincapié en las plazas y escuelas de Tres Arroyos”.

“Finalmente, Apolonio recordó el 147 para comunicarse ante cualquier eventualidad y el Programa Ojos En Alerta”.

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