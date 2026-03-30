La Dulce: Murió de un infarto. No había médico. Los vecinos se movilizan (audio)

30 marzo, 2026 547

En la Localidad de La Dulce, una mujer perdió la vida de un infarto y la falta de personal en la Unidad Sanitaria impidió que sea atendida correctamente, ante esta situación los vecinos se movilizaron.



Mónica Caro enfermera en La Dulce en diálogo con LU 24 dijo “lo que pasó fue que recibimos un llamado en un horario poco habitual, y no pudimos actuar por la falta de un médico. Hace 2 años estamos pidiendo que traigan más profesionales, nunca nos hicieron caso. Al momento del llamado solo teníamos una enfermera de guardia quien no puede salir del lugar. En la localidad solo tenemos dos médicos, uno de ellos estaba trabajando en Juárez y su compañera recién volvía de sus vacaciones”.

“Ese día el hombre que trajo a la mujer fue a buscar a la médica para que pueda atender a la paciente. Tampoco teníamos ambulancia, salieron a Necochea para traer a una persona. Todo el interior de Necochea no tiene un médico, luego de lo que paso todos los habitantes de las localidades vecinas se movilizaron a modo de protesta”.

“No podemos estar todo el tiempo sin médico, porque durante las elecciones nos prometen un montón de cosas y jamás cumplieron, por lo sucedido, nos mandaron un médico provisorio, durante todo el mes de abril”.

“Sabemos que no hay consuelo para la familia, pero esperamos que esto no sea solo un pantallazo, todos deben conocer nuestra situación y saber que estamos con las manos atadas sin poder hacer nada”, concluyó.

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