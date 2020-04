Aun no hay medidas disciplinarias para la mujer policía que golpeó al presunto abusador en Bellocq

26 abril, 2020 Leido: 298

Fuentes oficiales aseguraron a LU 24 que el incidente protagonizado por la oficial de Policía Cecilia Cardozo, que golpeó al presunto abusador Eugenio Casimiro en la vivienda donde éste cumple arresto domiciliario en San Francisco de Bellocq, fue informado a Asuntos Internos pero aún no se determinó ninguna medida disciplinaria para con la mujer. Por el caso se instruye una investigación en la fiscalía del doctor Carlos Facundo Lemble, por daño y lesiones.



La mujer no cumple funciones operativas en la Policía, según las mismas fuentes, sino que ejerce su labor durante 20 horas semanales y sin uniforme; no obstante, en el momento del hecho se encontraba en franco de servicio.

Cabe recordar que la medida de prisión domiciliaria que benefició a Eugenio Casimiro en virtud de su edad y por la emergencia sanitaria, efectivizada hace pocos días, causó preocupación y repercusiones negativas en la comunidad de San Francisco de Bellocq, que se vieron expresadas en las redes sociales.

Volver