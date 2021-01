Aurora Ortega, productora de hortalizas, denunció robos y destrozos en su quinta

26 enero, 2021 Leido: 819

La quintera Aurora Ortega, productora de hortalizas en la zona de quintas, informó a LU 24 sobre el robo y los destrozos que sufrió en la noche del lunes. “Estamos tristes porque nos sacaron el sacrificio de todos los días, esta es la segunda vez que nos entran a los galpones” dijo.

Ortega aseguró que no le molesta que se llevan mercadería “porque siempre que me piden les doy, pero ahora nos robaron para revender. Sumado a eso, está el daño que nos hacen, nos rompen el invernadero y las plantas”, y agregó: “Vienen a lo fácil, porque se derrumba el sacrificio que hacemos, aguantamos el frio y el calor para poder producir”

“Yo ayudo a muchas instituciones, nunca le negué nada a nadie pero nos duele el daño. En cuanto a los negocios que compran cosas así, es malo porque les hacen precios, y se dan cuenta de que es gente que no sabe nada de quintas, es perjudicial para todos” aseveró.

La productora señala que los malvivientes sustraen los productos más difíciles de cultivar pero lo más fáciles de cosechar. “Se llevaron entre 20 o 30 cajones de tomates y morrones, vienen después de las 11 o 12 de la noche cuando no hay nadie y arrasan con todo” dijo.

“A veces no te quedan ganas de seguir trabajando, porque no sabes si lo haces para vos o para los ladrones. A nosotros nos duele el daño porque tenés que invertir para el plásticos, el alambre y las plantas” finalizó.

Volver